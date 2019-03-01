Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на март
Средняя температура месяца составит 0-5° тепла.
Средняя температура воздуха в марте в Украине 0-5° тепла, что близко к средним значениям.
Погода в Украине на сегодня: местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра на месяц.
"Средняя месячная температура ожидается 0-5° тепла, что около средних многолетних значений", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в марте выпадет 29-42 мм осадков, в горных районах и на Закарпатье 44-90 мм, что также в пределах средних многолетних значений.
Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в первые дни марта в Украине ожидаются морозы, устойчивое потепление придет только в третьей декаде месяца.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+4°... -5°
- Днепр+4°... -4°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+4°... -5°
- Запорожье+6°... -4°
- Ивано-Франковск+8°... -3°
- Киев+4°... -5°
- Кировоград+4°... -4°
- Луганск+3°... -2°
- Луцк+5°... -5°
- Львов+6°... -4°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+9°... -1°
- Полтава+3°... -5°
- Ровно+4°... -7°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь+6°... -5°
- Харьков+3°... -4°
- Херсон+6°... -2°
- Хмельницкий+4°... -6°
- Черкассы+4°... -4°
- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы+8°... -2°
Виргиния, США
0 °
Пасмурно, небольшой снегПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:87 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:53 %
Восход:06:42
Закат18:02
Видимость:8 км
Фаза луны:
Лента новостей