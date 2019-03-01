Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на март

10:52, 1 марта 2019
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Средняя температура месяца составит 0-5° тепла.

Температура в марте будет близка к норме / УНИАН
Температура в марте будет близка к норме / УНИАН

Средняя температура воздуха в марте в Украине 0-5° тепла, что близко к средним значениям.

Погода в Украине на сегодня: местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра на месяц.

"Средняя месячная температура ожидается 0-5° тепла, что около средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в марте выпадет 29-42 мм осадков, в горных районах и на Закарпатье 44-90 мм, что также в пределах средних многолетних значений.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в первые дни марта в Украине ожидаются морозы, устойчивое потепление придет только в третьей декаде месяца.

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Теги: #погода
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