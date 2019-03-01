Желтый уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение

09:42, 1 марта 2019
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Сильный ветер ожидается по всей Украине.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 1 марта, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 1 марта порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в первые дни марта в Украине ожидаются морозы, устойчивое потепление придет только в третьей декаде месяца.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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