Желтый уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение
Сильный ветер ожидается по всей Украине.
В пятницу, 1 марта, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине на сегодня: местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 1 марта порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в первые дни марта в Украине ожидаются морозы, устойчивое потепление придет только в третьей декаде месяца.
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