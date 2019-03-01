В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, температура днем до +3°

08:30, 1 марта 2019
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Вечером в столице до 0°.

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 марта, в Киеве пройдет мокрый снег, днем температура до +3°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер западный и северо-западный, до 6,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 17:37.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

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Теги: #снег#Киев#погода
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