Погода в Украине на сегодня: местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

На юге и западе температура до +8°.

В Украине ожидаются осадки / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

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Погода в Украине. На востоке пройдут дожди и мокрый снег, температура до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +8°.

На западе Украины без осадков. Температура до +8°.

В северных областях пройдет мокрый снег, температура до +3°. В центре практически без осадков, температура до +5°.

Прогноз на 1 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.

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