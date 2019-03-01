Погода в Украине на сегодня: местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
На юге и западе температура до +8°.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине. На востоке пройдут дожди и мокрый снег, температура до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +8°.
На западе Украины без осадков. Температура до +8°.
В северных областях пройдет мокрый снег, температура до +3°. В центре практически без осадков, температура до +5°.
Согласно народному прогнозу, 1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -5°
- Днепр+5°... -3°
- Донецк+5°... -4°
- Житомир+3°... -5°
- Запорожье+5°... -3°
- Ивано-Франковск+9°... -4°
- Киев+3°... -5°
- Кировоград+4°... -4°
- Луганск+3°... -2°
- Луцк+4°... -6°
- Львов+6°... -5°
- Николаев+6°... -2°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава+3°... -5°
- Ровно+3°... -6°
- Симферополь+6°... -2°
- Сумы+3°... -5°
- Тернополь+6°... -6°
- Харьков+3°... -4°
- Херсон+6°... -2°
- Хмельницкий+4°... -6°
- Черкассы+5°... -3°
- Чернигов+3°... -5°
- Черновцы+8°... -3°
Виргиния, США
0 °
Пасмурно, небольшой снегПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-3 °
Влажность:85 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:53 %
Восход:06:42
Закат18:02
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
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