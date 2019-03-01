Погода в Украине на сегодня: местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

08:00, 1 марта 2019
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На юге и западе температура до +8°.

В Украине ожидаются осадки / Фото УНИАН
В Украине ожидаются осадки / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

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Погода в Украине. На востоке пройдут дожди и мокрый снег, температура до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +8°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +8°.

В северных областях пройдет мокрый снег, температура до +3°. В центре практически без осадков, температура до +5°.

Прогноз на 1 марта / УНИАН
Прогноз на 1 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода
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