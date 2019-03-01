Синоптики дали прогноз погоды на весну в Украине

07:36, 1 марта 2019
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Наиболее теплым весной по сравнению с нормой будет март, средняя температура за месяц ожидается на 1—2 градуса выше среднестатистической.

Появился прогноз на весну в Украине / Фото УНИАН
Появился прогноз на весну в Украине / Фото УНИАН

Нынешняя весна обещает быть поздней и контрастной: холодной по-зимнему в первой половине и жаркой по-летнему во второй. Таков прогноз народного синоптика Леонида Горбаня, который подтверждают и ученые-климатологи. 

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Практически весь март ожидается мокрым, хотя таких сильных морозов и снегопадов, как в прошлом году, когда снег лежал почти до конца марта, а ночные морозы достигали 20 градусов, не будет, пишет "Сегодня".

На праздник 8 Марта ожидается прохладная погода, но без мороза, возможен небольшой дождь. По расчетам Горбаня, слякоть и сырость продержатся до 7—10 апреля, и лишь после этого среднесуточная температура превысит +10 градусов. Зато потом резко начнет теплеть, а все весенние осадки выпадут до 15 мая. Из-за этого нынешняя Пасха (28 апреля) может быть дождливой, а первомайские шашлыки окажутся под угрозой срыва. Погожие теплые дни наступят лишь за две недели до конца весны.

Сегодня
Сегодня

Ученые-климатологи также обещают позднюю, но теплую весну с переменчивой погодой в марте. По словам завотделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ Веры Балабух, наиболее теплым по сравнению с нормой будет март, средняя температура за месяц ожидается на 1—2 градуса выше среднестатистической.

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"Март — наиболее изменчивый весенний месяц, в прошлом году он был достаточно холодным, а в предыдущие годы, наоборот, теплым. В апреле и мае средняя температура будет в пределах нормы", — прогнозирует Балабух.

А замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что климатическая весна, то есть когда температура перейдет через 0 градусов, наступит во второй пятидневке марта.

"Среднемесячная температура ожидается в пределах 0—5 градусов тепла, осадков в марте випадет до 42 мм, это в пределах 90—110% нормы, но в Карпатах в марте возможны сильные снегопады, до 90 мм (в пересчете до 90 см снега)", — рассказал Прокопенко.

Синоптические сайты также обещают дождливый и теплый март, а морозы закончатся 2—5 марта.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что на выходных, 2-3 марта, ночью в Украине ожидаются морозы до -11 градусов.

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Теги: #Украина#синоптик#весна#март#прогноз погоды#прогноз на март
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