Во Львовской области бушует непогода - объявлено штормовое предупреждение (видео)

18:20, 28 февраля 2019
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В область пришло весеннее тепло с аномальным ветром.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

На Львовщине объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который с утра в области валит деревья и срывает крыши.

В самом Львове порывы ветра поднимают в воздух песок. Ветер не утихает целый день, валит деревья, говорится в сюжете ТСН.

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Около двух часов дня недалеко от центра ствол дерева упал прямо на пешеходную дорожку, а ветви задели припаркованное авто и забор роддома. К счастью, в это время людей рядом не было.

Еще на одно авто ветер повалил дерево на трассе Львов-Ивано-Франковск вблизи села Бабухов. В области сегодня объявили штормовое предупреждение.

По словам львовских синоптиков, порывы ветра достигают 22 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца дня. На завтра обещают, что скорость ветра должна стать немного меньше.

Как сообщала Погода УНИАН, 1 марта в большинстве регионов Украины ночью ожидаются морозы, местами пройдут дожди и мокрый снег.

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Теги: #погода#Львовская область#штормовое предупреждение
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