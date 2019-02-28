В Киеве завтра похолодает, пройдет мокрый снег

Днем температура в столице до +3°.

В Киеве завтра пройдет мокрый снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 марта, в Киеве пройдет мокрый снег, днем температура до +3°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер западный и северо-западный, до 6,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:44, а зайдет в 17:37.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в большинстве регионов Украины ночью ожидаются морозы, местами пройдут дожи и мокрый снег.

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