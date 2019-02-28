В Киеве завтра похолодает, пройдет мокрый снег
Днем температура в столице до +3°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 марта, в Киеве пройдет мокрый снег, днем температура до +3°.
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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер западный и северо-западный, до 6,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:44, а зайдет в 17:37.
Как сообщал УНИАН, 1 марта в большинстве регионов Украины ночью ожидаются морозы, местами пройдут дожи и мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +1°
- Днепр+5°... +1°
- Донецк+3°... +1°
- Житомир+10°... +1°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+14°... +2°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+8°... +2°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+12°... 0°
- Львов+13°... 0°
- Николаев+10°... +3°
- Одесса+12°... +4°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+11°... -1°
- Симферополь+3°... +2°
- Сумы+2°... +1°
- Тернополь+12°... 0°
- Харьков+3°... +2°
- Херсон+6°... +3°
- Хмельницкий+11°... -1°
- Черкассы+7°... +2°
- Чернигов+5°... +1°
- Черновцы+14°... +3°
Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+1 °
Влажность:55 %
Давление:752 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:44
Закат18:01
Видимость:16 км
Фаза луны:
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