Погода на завтра: в Украине ожидаются морозы, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 28 февраля 2019
150
0

На западе ночью до -7°.

Завтра местами пройдет мокрый снег / Фото УНИАН
Завтра местами пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 марта в большинстве регионов Украины ночью ожидаются морозы, местами пройдут дожди и мокрый снег.

Зима не хочет отказываться от власти: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -4°, днем до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -1°, днем до +8°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -7°, днем до +8°.

В северных областях пройдет мокрый снег, температура ночью до -5°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -5°, днем до +5°.

Согласно народному прогнозу, 1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода
Читайте также
Погода на завтра: в Украине ожидаются морозы, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются морозы, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Зима не хочет отказываться от власти: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни Зима не хочет отказываться от власти: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Народный синоптик рассказал, когда в Украину придет весеннее тепло Народный синоптик рассказал, когда в Украину придет весеннее тепло
Синоптики предупреждают о сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о сильном ветре в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +9° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +9°
В Украине сегодня будет тепло, на востоке пройдет мокрый снег (карта) В Украине сегодня будет тепло, на востоке пройдет мокрый снег (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +9° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +9°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
55 %
752 мм
5.9 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять