Погода на завтра: в Украине ожидаются морозы, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

На западе ночью до -7°.

Завтра местами пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 марта в большинстве регионов Украины ночью ожидаются морозы, местами пройдут дожди и мокрый снег.

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Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -4°, днем до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -1°, днем до +8°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -7°, днем до +8°.

В северных областях пройдет мокрый снег, температура ночью до -5°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -5°, днем до +5°.

Согласно народному прогнозу, 1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.

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