Погода на завтра: в Украине ожидаются морозы, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
На западе ночью до -7°.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 марта в большинстве регионов Украины ночью ожидаются морозы, местами пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -4°, днем до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -1°, днем до +8°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -7°, днем до +8°.
В северных областях пройдет мокрый снег, температура ночью до -5°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -5°, днем до +5°.
Согласно народному прогнозу, 1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +1°
- Днепр+5°... +1°
- Донецк+3°... +1°
- Житомир+10°... +1°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+14°... +2°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+8°... +2°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+12°... 0°
- Львов+13°... 0°
- Николаев+10°... +3°
- Одесса+12°... +4°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+11°... -1°
- Симферополь+3°... +2°
- Сумы+2°... +1°
- Тернополь+12°... 0°
- Харьков+3°... +2°
- Херсон+6°... +3°
- Хмельницкий+11°... -1°
- Черкассы+7°... +2°
- Чернигов+5°... +1°
- Черновцы+14°... +3°