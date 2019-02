На севере Калифорнии из-за наводнения эвакуировали четыре тысячи человек (фото, видео)

В некоторых районах выпало более 30 см дождя.

Больше всего пострадал округ Сонома, где эвакуируют жителей 25 населенных пунктов, сообщает The Weather Channel.

Отмечается, что в некоторых частях округа выпало более 30 см дождя. Пострадавшие от наводнения районы должны покинуть четыре тысячи человек.

Significant rain to continue to approx 10pm in North Bay before the rain starts to shift to South Bay. Flood Warning remains in effect for all of Sonoma County. Heavy rain will continue to cause flooding around Sonoma County. Power outages are likely. https://t.co/8bMaCe6frWpic.twitter.com/M6RlSyKNl5