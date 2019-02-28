В Европе установилась рекордно теплая погода
В Лондоне температура воздуха достигает +20 градусов.
В странах Западной Европы установилась рекордно теплая для зимы погода.
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Так, в Лондоне температура воздуха достигает 20 градусов по Цельсию, в Париже - 19, сообщает Euronews.
Но жителей этих городов, а также Мадрида, на этой неделе предупреждают о сильном загрязнении воздуха. Повышенный уровень содержания взвешенных частиц отмечается в Северной Италии, Бельгии и Нидерландах.
Напомним, 25 февраля в Великобритании установилась аномально теплая для зимы погода. Так, в городах Тросгед и Кередигион в Уэльсе впервые за всю историю наблюдений температура воздуха превысила +20 градусов.
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