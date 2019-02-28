Зима не хочет отказываться от власти: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

На выходных в Украине ожидаются морозы.

На выходных в Украине похолодает / УНИАН

На выходных, 2-3 марта, ночью в Украине ожидаются морозы до -11 градусов.

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

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"Ночная температура воздуха в ближайшие выходные в Украине опустится до -3...-9 градусов, в восточных областях местами ожидается -9...-11 градусов.

Днем также похолодает, в субботу предполагается около нуля, на юге и западе до +3...+5 градусов, в восточной части будет холодно, днем 0-4 градуса мороза", - пишет она.

По словам Диденко, в четверг, 28 февраля, в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +4...+9 градусов, на западе +7...+12 градусов. Лишь в восточной части будет прохладно - до 0...+3 градусов.

В пятницу, 1 марта, синоптическая ситуация существенно не изменится: в восточной части вероятен мокрый снег, на западе будет сухо. Температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+8 градусов, на западе и в Одесской области до +10 градусов. На востоке в течение дня 0+4 градуса.

2-3 марта в Украине похолодает. Однако уже днем в воскресенье воздух постепенно начнет прогреваться, потеплеет до +3...+7 градусов, в западных областях до +7...+12 градусов. И лишь в восточной части еще задержится холодный воздух, предполагается около нуля.

С 4 марта потепление начнется во всех областях и к середине недели температура воздуха будет достигать в отдельных регионах +11...+16 градусов. В большинстве областей в первую половину недели в течение дня ожидается +7...+12 градусов.

В понедельник на западе Украины пройдут дожди, на остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса. В течение 5-6 марта дожди будут перемещаться с запада на восток, охватывая влажным воздухом практически все области.

Погода в Киеве 28 февраля будет прохладной. 1 марта ожидается температура воздуха +2...+5 градусов. В течение 2-3 марта в столице возобновятся ночные морозы, ожидается до -4...-7 градусов. Однако уже днем в воскресенье воздух прогреется до +4...+7 градусов.

По прогнозу синоптика, со следующей недели потепление усилится.

Напомним, 28 февраля в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.