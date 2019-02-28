Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

Снеголавинная опасность сохраняется в Ивано-Франковской области.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В четверг, 28 февраля, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"28 февраля в связи с метелями в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 28 февраля, в большинстве регионов Украины будет тепло, на востоке пройдет снег.