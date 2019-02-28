Народный синоптик рассказал, когда в Украину придет весеннее тепло

В первые дни марта в Украине ожидаются морозы.

Народный синоптик говорит, что потеплеет только в конце марта / фото УНИАН

В первые дни марта в Украине ожидаются морозы, устойчивое потепление придет только в третьей декаде месяца.

Читайте также Весна начнется с похолодания: синоптик рассказала о погоде в Украине в первые дни марта

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань "Фактам".

"В первой десятидневке марта будут нередки морозы в 5-7, а то и 9-10 градусов (особенно по ночам). Устойчивого потепления следует ожидать с середины третьей декады", - говорится в прогнозе синоптика.

По словам Горбаня, в середине марта возможны снегопады и дожди, которые прекратятся с устойчивым потеплением.

Напомним, в четверг, 28 февраля, в большинстве регионов Украины будет тепло, на востоке пройдет снег.