Народный синоптик рассказал, когда в Украину придет весеннее тепло
В первые дни марта в Украине ожидаются морозы.
В первые дни марта в Украине ожидаются морозы, устойчивое потепление придет только в третьей декаде месяца.
Весна начнется с похолодания: синоптик рассказала о погоде в Украине в первые дни марта
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань "Фактам".
"В первой десятидневке марта будут нередки морозы в 5-7, а то и 9-10 градусов (особенно по ночам). Устойчивого потепления следует ожидать с середины третьей декады", - говорится в прогнозе синоптика.
По словам Горбаня, в середине марта возможны снегопады и дожди, которые прекратятся с устойчивым потеплением.
Напомним, в четверг, 28 февраля, в большинстве регионов Украины будет тепло, на востоке пройдет снег.
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