Народный синоптик рассказал, когда в Украину придет весеннее тепло

10:38, 28 февраля 2019
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В первые дни марта в Украине ожидаются морозы.

Народный синоптик говорит, что потеплеет только в конце марта / фото УНИАН
Народный синоптик говорит, что потеплеет только в конце марта / фото УНИАН

В первые дни марта в Украине ожидаются морозы, устойчивое потепление придет только в третьей декаде месяца.

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Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань "Фактам".

"В первой десятидневке марта будут нередки морозы в 5-7, а то и 9-10 градусов (особенно по ночам). Устойчивого потепления следует ожидать с середины третьей декады", - говорится в прогнозе синоптика.

По словам Горбаня, в середине марта возможны снегопады и дожди, которые прекратятся с устойчивым потеплением.

Напомним, в четверг, 28 февраля, в большинстве регионов Украины будет тепло, на востоке пройдет снег.

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Теги: #погода#потепление
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