Синоптики предупреждают о сильном ветре в Украине

09:39, 28 февраля 2019
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Штормового ветра не будет только в северных областях.

В Украине сегодня ожидается сильный ветер / УНИАН
В Украине сегодня ожидается сильный ветер / УНИАН

В четверг, 28 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"28 февраля днем в Украине, кроме севера, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Напомним, в четверг, 28 февраля, в большинстве регионов Украины будет тепло, на востоке пройдет снег.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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