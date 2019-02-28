В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +9°

08:30, 28 февраля 2019
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В столице сегодня будет тепло.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 28 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +9°.

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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 7,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 17:35.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 февраля, в большинстве регионов Украины будет тепло, на востоке пройдет снег.

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Теги: #Киев#погода
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