В Украине сегодня будет тепло, на востоке пройдет мокрый снег (карта)

08:00, 28 февраля 2019
12
0

Теплее всего на западе - до +13°.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 февраля, в большинстве регионов Украины будет тепло, на востоке пройдет снег.

Весна начнется с похолодания: синоптик рассказала о погоде в Украине в первые дни марта

Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдет снег, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +10°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +13°.

В северных областях местами пройдет дождь, температура до +9°. В центре без осадков, температура до +10°.

Прогноз на 28 февраля / УНИАН
Прогноз на 28 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: кому идти вперед, а кому вспять повернуть.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
В Украине сегодня будет тепло, на востоке пройдет мокрый снег (карта) В Украине сегодня будет тепло, на востоке пройдет мокрый снег (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +9° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +9°
В Канаде мощный шторм выбросил на берег огромные глыбы льда (фото, видео) В Канаде мощный шторм выбросил на берег огромные глыбы льда (фото, видео)
Сильные дожди затопили территорию рядом с Сан-Франциско (видео) Сильные дожди затопили территорию рядом с Сан-Франциско (видео)
Весна начнется с похолодания: синоптик рассказала о погоде в Украине в первые дни марта Весна начнется с похолодания: синоптик рассказала о погоде в Украине в первые дни марта
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +3° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +3°
Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +5° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +5° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
52 %
752 мм
6.1 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять