В Украине сегодня будет тепло, на востоке пройдет мокрый снег (карта)

Теплее всего на западе - до +13°.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 февраля, в большинстве регионов Украины будет тепло, на востоке пройдет снег.

Читайте также Весна начнется с похолодания: синоптик рассказала о погоде в Украине в первые дни марта

Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдет снег, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +10°.

На западе Украины без осадков. Температура до +13°.

В северных областях местами пройдет дождь, температура до +9°. В центре без осадков, температура до +10°.

Прогноз на 28 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: кому идти вперед, а кому вспять повернуть.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.