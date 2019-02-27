В Киеве завтра без осадков, температура днем до +9°

17:00, 27 февраля 2019
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Завтра в столице потеплеет.

Завтра в Киеве потеплеет / alp.org.ua
Завтра в Киеве потеплеет / alp.org.ua

Согласно данным Погода УНИАН, 28 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +9°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 7,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:47, а зайдет в 17:35.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 февраля, в большинстве регионов Украины будет тепло, на востоке пройдет снег.

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Теги: #Киев#погода
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