В Киеве завтра без осадков, температура днем до +9°
Завтра в столице потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +9°.
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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 7,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:47, а зайдет в 17:35.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 февраля, в большинстве регионов Украины будет тепло, на востоке пройдет снег.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+3°... -3°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+6°... +1°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+2°... -2°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+5°... +2°
- Львов+6°... +1°
- Николаев+5°... -3°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+3°... -2°
- Ровно+4°... 0°
- Симферополь+2°... -4°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+3°... +1°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
+ 1 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:69 %
Давление:763 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:45
Закат18:00
Видимость:16 км
Фаза луны:
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