В Киеве завтра без осадков, температура днем до +9°

Завтра в столице потеплеет.

Завтра в Киеве потеплеет / alp.org.ua

Согласно данным Погода УНИАН, 28 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +9°.

Читайте также Весна начнется с похолодания: синоптик рассказала о погоде в Украине в первые дни марта

Погода в Киеве. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 7,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:47, а зайдет в 17:35.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 февраля, в большинстве регионов Украины будет тепло, на востоке пройдет снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.