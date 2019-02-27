Погода в Украине на завтра: последний день зимы будет по-весеннему теплым (видеопрогноз)

На западе температура до +13°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 февраля, в большинстве регионов Украины будет тепло, на востоке пройдет снег.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до 0°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +1°, днем до +10°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +13°.

В северных областях местами пройдет дождь, температура ночью до 0°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до 0°, днем до +10°.

Согласно народному прогнозу, 28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: кому идти вперед, а кому вспять повернуть.

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