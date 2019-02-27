Погода в Украине на завтра: последний день зимы будет по-весеннему теплым (видеопрогноз)
На западе температура до +13°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 февраля, в большинстве регионов Украины будет тепло, на востоке пройдет снег.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до 0°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +1°, днем до +10°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +13°.
В северных областях местами пройдет дождь, температура ночью до 0°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до 0°, днем до +10°.
Согласно народному прогнозу, 28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: кому идти вперед, а кому вспять повернуть.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 28 февраля
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Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+3°... -3°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+6°... +1°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+2°... -2°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+5°... +2°
- Львов+6°... +1°
- Николаев+5°... -3°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+3°... -2°
- Ровно+4°... 0°
- Симферополь+2°... -4°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+3°... +1°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
+ 1 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:69 %
Давление:763 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:45
Закат18:00
Видимость:16 км
Фаза луны:
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