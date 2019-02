В Канаде мощный шторм выбросил на берег огромные глыбы льда (фото, видео)

Местами высота ледяных стен превышает 9 метров.

Мощный ветер принес к берегу с озера Эри и реки Ниагара огромные куски льда, сообщет WWJ Newsradio 950.

Судя по фото и видео, которыми делятся пользователи соцсетей, лед принесло в различные места от Онтарио до американского штата Нью-Йорк. Местами высота ледяных стен превышает 9 метров.

Have you ever seen an ice shove before? Powerful winds and waves sent massive chunks of icy surging onshore along Lake Erie during a potent storm in southern Ontario on Sunday.



Here's how these 'ice tsunamis' form: https://t.co/G7s24M2gQY#ShareYourWeather#ONwxpic.twitter.com/Paquns02gl