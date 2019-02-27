Сильные дожди затопили территорию рядом с Сан-Франциско (видео)

14:20, 27 февраля 2019
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Из-за разгула стихии тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сильные дожди привели к наводнению около города Сан-Франциско (США).

Десятки людей погибли в результате наводнения в Пакистане

Из-за разгула стихии тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, говорится в сюжете ТСН.

Стремительные грязевые потоки образовались рядом с домами и могут их разрушить. Из берегов вышла местная река. Метеорологи прогнозируют, что ее уровень поднимется аж на 10 метров.

Напомним, на острове Крит наводнение, вызванное проливными дождями, снесло 111-летний каменный мост через реку Керити.

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Теги: #погода#США#наводнение
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