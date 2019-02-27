Сильные дожди затопили территорию рядом с Сан-Франциско (видео)
Из-за разгула стихии тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома
Сильные дожди привели к наводнению около города Сан-Франциско (США).
Десятки людей погибли в результате наводнения в Пакистане
Из-за разгула стихии тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, говорится в сюжете ТСН.
Стремительные грязевые потоки образовались рядом с домами и могут их разрушить. Из берегов вышла местная река. Метеорологи прогнозируют, что ее уровень поднимется аж на 10 метров.
Сильні дощі затопили територію поблизу Сан-Франциско
Напомним, на острове Крит наводнение, вызванное проливными дождями, снесло 111-летний каменный мост через реку Керити.
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