Весна начнется с похолодания: синоптик рассказала о погоде в Украине в первые дни марта
Завтра в Украине местами пройдет мокрый снег.
В первые дни марта в Украине ожидается похолодание.
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +3°
"Календарная весна начнется кратковременным похолоданием, 1, 2 и 3 марта одевайтесь теплее", - пишет она.
По ее прогнозу, с понедельника, 4 марта потеплеет.
В четверг, 28 февраля, погода в Украине будет разной: ожидаются дожди, снег, ветер и морозы.
Мокрый снег пройдет в восточных областях и на севере Украины. На остальной территории будет сухо пасмурно или облачно.
Диденко сообщает, что завтра теплее всего будет на западе, +7...+12 градусов, холоднее всего - на востоке, а также на Сумщине и на Запорожье: 0...+3 градуса. В большинстве областей ожидается +3...+8 градусов.
Погода в Киеве днем 28 февраля будет сухой, а к вечеру появятся дождь с мокрым снегом. Днем +5...+7 градусов.
Напомним, 27 февраля в Украине без осадков, на западе и юге температура до +5°.
Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+3°... -3°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+2°... -2°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+5°... +1°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+5°... -3°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+3°... -2°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+2°... -4°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+3°... +1°
- Харьков+2°... -3°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+4°... +1°