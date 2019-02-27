Весна начнется с похолодания: синоптик рассказала о погоде в Украине в первые дни марта

13:00, 27 февраля 2019
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Завтра в Украине местами пройдет мокрый снег.

Март в Украине начнется с похолодания / фото УНИАН
Март в Украине начнется с похолодания / фото УНИАН

В первые дни марта в Украине ожидается похолодание.

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +3°

"Календарная весна начнется кратковременным похолоданием, 1, 2 и 3 марта одевайтесь теплее", - пишет она.

По ее прогнозу, с понедельника, 4 марта потеплеет.

В четверг, 28 февраля, погода в Украине будет разной: ожидаются дожди, снег, ветер и морозы.

Мокрый снег пройдет в восточных областях и на севере Украины. На остальной территории будет сухо пасмурно или облачно.

Диденко сообщает, что завтра теплее всего будет на западе, +7...+12 градусов, холоднее всего - на востоке, а также на Сумщине и на Запорожье: 0...+3 градуса. В большинстве областей ожидается +3...+8 градусов.

Погода в Киеве днем 28 февраля будет сухой, а к вечеру появятся дождь с мокрым снегом. Днем +5...+7 градусов.

Напомним, 27 февраля в Украине без осадков, на западе и юге температура до +5°.

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Теги: #снег#погода#похолодание
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