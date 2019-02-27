В Великобритании установилась аномально теплая погода

11:45, 27 февраля 2019
16
0

В Уэльсе температура превысила +20°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

25 февраля в Великобритании установилась аномально теплая для зимы погода.

2018 год в Киеве стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Так, в городах Тросгед и Кередигион в Уэльсе впервые за всю историю наблюдений температура воздуха превысила +20°, сообщает Met Office в Twitter. 

Уже во вторник, 26 февраля, рекорд был обновлен. Новый максимум февраля был зафиксирован в городе Портмадог в Уэльсе и теперь составляет 20,8°.

Напомним, в воскресенье, 17 февраля, в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +4,6°, что является рекордом за 139 лет наблюдений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Великобритания
Читайте также
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность
Мороз до -55 в Канаде и снег на Гавайях: какие сюрпризы принесла эта аномальная зима (видео) Мороз до -55 в Канаде и снег на Гавайях: какие сюрпризы принесла эта аномальная зима (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +3° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +3°
Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +5° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +5° (видеопрогноз)
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Чили Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Чили
Синоптик рассказала, когда в Украину придет весеннее потепление Синоптик рассказала, когда в Украину придет весеннее потепление
Из-за метелей в Канаде в массовых ДТП столкнулись около 100 автомобилей Из-за метелей в Канаде в массовых ДТП столкнулись около 100 автомобилей

Погода в Украине

Виргиния, США
- 4 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
67 %
762 мм
4.6 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять