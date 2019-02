В Великобритании установилась аномально теплая погода

В Уэльсе температура превысила +20°.

Так, в городах Тросгед и Кередигион в Уэльсе впервые за всю историю наблюдений температура воздуха превысила +20°, сообщает Met Office в Twitter.

Уже во вторник, 26 февраля, рекорд был обновлен. Новый максимум февраля был зафиксирован в городе Портмадог в Уэльсе и теперь составляет 20,8°.

It's officially the UK's warmest winter day on record; three sites exceeded 20 Celsius today with 20.6 °C at Trawsgoed, Ceredigion the highest temperature ☀️?️ pic.twitter.com/eMCYDUdwW7