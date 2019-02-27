В Великобритании установилась аномально теплая погода
В Уэльсе температура превысила +20°.
25 февраля в Великобритании установилась аномально теплая для зимы погода.
2018 год в Киеве стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений
Так, в городах Тросгед и Кередигион в Уэльсе впервые за всю историю наблюдений температура воздуха превысила +20°, сообщает Met Office в Twitter.
Уже во вторник, 26 февраля, рекорд был обновлен. Новый максимум февраля был зафиксирован в городе Портмадог в Уэльсе и теперь составляет 20,8°.
It's officially the UK's warmest winter day on record; three sites exceeded 20 Celsius today with 20.6 °C at Trawsgoed, Ceredigion the highest temperature ☀️?️ pic.twitter.com/eMCYDUdwW7— Met Office (@metoffice) 25 февраля 2019 г.
Напомним, в воскресенье, 17 февраля, в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +4,6°, что является рекордом за 139 лет наблюдений.
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