Наводнение снесло 111-летний мост на Крите

Зима на Крите выдалась очень тяжелой.

На Крите наводнение снесло мост / REUTERS

На острове Крит наводнение, вызванное проливными дождями, снесло 111-летний каменный мост через реку Керити.

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Зима на греческом острове выдалась очень тяжелой: ураганные ветры сменились снежными бурями, а им на смену пришли ливни, сообщает Euronews.

Жители Крита постоянно сталкиваются с отключениями электроэнергии и воды, нехваткой товаров и перекрытыми путями сообщений.

Напомним, из-за наводнения, вызванного проливными дождями, в Пакистане погибли десятки людей, много раненых.