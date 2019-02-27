В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность

Лавинная опасность сохраняется в Ивано-Франковской области.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В среду, 27 февраля, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Читайте также Синоптик рассказала, когда в Украину придет весеннее потепление

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"27 февраля в связи со снегопадами и метелями в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля в Украине без осадков, на западе и юге температура до +5°.