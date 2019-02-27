В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность

09:38, 27 февраля 2019
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Лавинная опасность сохраняется в Ивано-Франковской области.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В среду, 27 февраля, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"27 февраля в связи со снегопадами и метелями в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля в Украине без осадков, на западе и юге температура до +5°.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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