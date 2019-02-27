Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +3°
Вечером в столице до +1°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до +3°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет весеннее потепление
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер южный и западный, до 5,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:49, а зайдет в 17:33.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля в Украине без осадков, на западе и юге температура до +5°.
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- Донецк+3°... -5°
- Житомир+3°... 0°
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- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+3°... -1°
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- Луганск+1°... -4°
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- Николаев+4°... -3°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+2°... -5°
- Сумы+1°... -3°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+2°... -2°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницкий+1°... -1°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+3°... 0°
Виргиния, США
+ 1 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-3 °
Влажность:68 %
Давление:763 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:45
Закат18:00
Видимость:16 км
Фаза луны:
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