Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +3°

08:30, 27 февраля 2019
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Вечером в столице до +1°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до +3°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер южный и западный, до 5,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:49, а зайдет в 17:33.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в Украине без осадков, на западе и юге температура до +5°. 

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Теги: #Киев#погода
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