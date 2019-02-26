Мороз до -55 в Канаде и снег на Гавайях: какие сюрпризы принесла эта аномальная зима (видео)

Нынешняя зима запомнилась погодными аномалиями по всему миру.

Уже не первый год зима бьет все температурные рекорды. Нынешняя не стала исключением. Кое-где холода и снегопады были рекордно суровыми, а где-то наоборот было слишком тепло.

Например, Гавайи в феврале впервые засыпало снегом. Местные жители обрадовались такому сбою в климате. Выпал снег и в городе рядом с пустыней – Лас-Вегасе. Снегопад признали самым сильным за последние 10 лет.

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А Сиэтл накрыл рекордный снежный шторм – насыпало 50 сантиметров снега. Такого количества осадков в Вашингтоне не было уже более полувека. Другие американские регионы страдали от сильных морозов. В Чикаго зафиксировали понижение температуры до -42 градусов. А в северных регионах Канады на градусниках зафиксировали рекордные -55.

В Украине же наоборот – эта зима была очень мягкой. Синоптики утверждают – самой теплой за последние 30 лет.