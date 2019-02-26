Мороз до -55 в Канаде и снег на Гавайях: какие сюрпризы принесла эта аномальная зима (видео)
Нынешняя зима запомнилась погодными аномалиями по всему миру.
Уже не первый год зима бьет все температурные рекорды. Нынешняя не стала исключением. Кое-где холода и снегопады были рекордно суровыми, а где-то наоборот было слишком тепло.
Например, Гавайи в феврале впервые засыпало снегом. Местные жители обрадовались такому сбою в климате. Выпал снег и в городе рядом с пустыней – Лас-Вегасе. Снегопад признали самым сильным за последние 10 лет.
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А Сиэтл накрыл рекордный снежный шторм – насыпало 50 сантиметров снега. Такого количества осадков в Вашингтоне не было уже более полувека. Другие американские регионы страдали от сильных морозов. В Чикаго зафиксировали понижение температуры до -42 градусов. А в северных регионах Канады на градусниках зафиксировали рекордные -55.
В Украине же наоборот – эта зима была очень мягкой. Синоптики утверждают – самой теплой за последние 30 лет.
Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+4°... -2°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+4°... -2°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск+3°... -2°
- Луцк+6°... +1°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+3°... -2°
- Сумы+3°... 0°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+8°... +1°
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