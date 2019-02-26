В Киеве завтра без осадков, температура днем до +3°

Вечером в столице до +1°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до +3°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер южный и западный, до 5,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:49, а зайдет в 17:33.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в Украине без осадков, на западе и юге температура до +5°.

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