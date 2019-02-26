В Киеве завтра без осадков, температура днем до +3°
Вечером в столице до +1°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до +3°.
В десяти областях Украины объявили штормовое предупреждение
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер южный и западный, до 5,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:49, а зайдет в 17:33.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля в Украине без осадков, на западе и юге температура до +5°.
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- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+4°... -2°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск+3°... -2°
- Луцк+6°... +1°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+3°... -2°
- Сумы+3°... 0°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+8°... +1°
Виргиния, США
+ 3 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:0 °
Влажность:45 %
Давление:761 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:46
Закат17:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
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