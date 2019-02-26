Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +5° (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет на востоке и севере Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 февраля в Украине без осадков, на западе и юге температура до +5°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет весеннее потепление
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -5°, днем до +5°.
На западе Украины местами без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +5°.
В северных областях пасмурно, температура ночью до -1°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.
Прогноз погоды в Украине на среду, 27 февраля
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Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+4°... -2°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+4°... -2°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск+3°... -2°
- Луцк+6°... +1°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+3°... -2°
- Сумы+3°... 0°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+8°... +1°
Виргиния, США
+ 3 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:0 °
Влажность:45 %
Давление:761 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:46
Закат17:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
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