Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +5° (видеопрогноз)

16:30, 26 февраля 2019
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Прохладнее всего будет на востоке и севере Украины.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 февраля в Украине без осадков, на западе и юге температура до +5°. 

Синоптик рассказала, когда в Украину придет весеннее потепление

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -5°, днем до +5°. 

На западе Украины местами без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +5°.

В северных областях пасмурно, температура ночью до -1°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +4°.

Согласно народному прогнозу, 27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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