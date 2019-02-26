Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Чили
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Во вторник, 26 февраля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9.
В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла - СМИ
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 31 км на юго-запад от города Кикимбо в провинции Эльки. Очаг землетрясения залегал на глубине 51,8 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, на западе Польши из-за сильного землетрясения на шахте "Рудна" произошло обрушение, 32 горняка оказались под завалами.
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