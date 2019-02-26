Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Чили

15:35, 26 февраля 2019
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 26 февраля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла - СМИ

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 31 км на юго-запад от города Кикимбо в провинции Эльки. Очаг землетрясения залегал на глубине 51,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, на западе Польши из-за сильного землетрясения на шахте "Рудна" произошло обрушение, 32 горняка оказались под завалами.

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Теги: #землетрясение#Чили
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