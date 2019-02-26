В десяти областях Украины объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/сек.

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До конца суток 26 февраля в десяти областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, до конца суток 26 февраля в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы ветра 15-18 м/сек (I уровень опасности, желтый).

Напомним, с понедельника, 4 марта, в Украине начнется потепление.