В десяти областях Украины объявили штормовое предупреждение

14:34, 26 февраля 2019
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Порывы ветра будут достигать 15-18 м/сек.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

До конца суток 26 февраля в десяти областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, на западе температура до +7° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, до конца суток 26 февраля в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы ветра 15-18 м/сек (I уровень опасности, желтый).

Напомним, с понедельника, 4 марта, в Украине начнется потепление.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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