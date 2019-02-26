Синоптик рассказала, когда в Украину придет весеннее потепление

13:01, 26 февраля 2019
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До конца недели в Украине будет холодно.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

С понедельника, 4 марта, в Украине начнется потепление.

В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, днем температура до +3°

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В ближайший понедельник, 4 марта, юго-западный ветер принесет в Украину потепление. Постепенно температура воздуха будет идти вверх и даже превысит +10 градусов", - пишет она.

По прогнозу синоптика, до конца текущей недели погода в Украине будет холодной, ожидаются дожди и мокрый снег.

Ближайшей ночью ожидается от 2 тепла до 3 мороза, днем +1...+5 градусов, на Закарпатье +3...+8 градусов.

Погода в Киеве завтра будет облачной, без существенных осадков. Температура воздуха в столице ночью 0...-1 градус, днем +1...+3 градуса.

Напомним, во вторник, 26 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, теплее всего будет на западе.

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Теги: #снег#погода#потепление
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