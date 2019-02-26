Синоптик рассказала, когда в Украину придет весеннее потепление
До конца недели в Украине будет холодно.
С понедельника, 4 марта, в Украине начнется потепление.
В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, днем температура до +3°
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В ближайший понедельник, 4 марта, юго-западный ветер принесет в Украину потепление. Постепенно температура воздуха будет идти вверх и даже превысит +10 градусов", - пишет она.
По прогнозу синоптика, до конца текущей недели погода в Украине будет холодной, ожидаются дожди и мокрый снег.
Ближайшей ночью ожидается от 2 тепла до 3 мороза, днем +1...+5 градусов, на Закарпатье +3...+8 градусов.
Погода в Киеве завтра будет облачной, без существенных осадков. Температура воздуха в столице ночью 0...-1 градус, днем +1...+3 градуса.
Напомним, во вторник, 26 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, теплее всего будет на западе.
Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+4°... -2°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+4°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... 0°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск+3°... -2°
- Луцк+6°... +1°
- Львов+6°... +1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+2°... -2°
- Сумы+3°... 0°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+7°... +1°
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