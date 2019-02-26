На Корсике бушуют лесные пожары

11:52, 26 февраля 2019
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Больше всего пострадали окрестности города Каленцана.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На французском острове Корсика бушуют лесные пожары. В течение 23-24 февраля огнем были уничтожены более 1500 гектаров леса.

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Распространению пожаров способствовал сильный ветер. Наиболее пострадали окрестности города Каленцана, где огонь уничтожил более тысячи 200 гектаров леса, сообщает Euronews

По сообщениям экстренной службы, пламя вблизи населенных пунктов удалось потушить и никто не пострадал. Однако в некоторых труднодоступных участках в понедельник утром огонь еще не удалось взять под контроль. Спасательные операции продолжаются.

Всего за сутки в северной части Корсики было зафиксировано около 50 возгораний. В выходные для тушения огня мобилизовали почти 300 спасателей и пожарных. Также были задействованы самолеты и вертолеты. Корсиканские правоохранительные органы устанавливают причины возникновения пожаров. 

Напомним, в провинции Юньнань на юго-западе Китая бушует лесной пожар.

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Теги: #пожар#Франция#остров Корсика
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