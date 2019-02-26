Из-за метелей в Канаде в массовых ДТП столкнулись около 100 автомобилей

10:39, 26 февраля 2019
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В результате ДТП никто не пострадал.

Непогода в Канаде / twitter.com/ryhar46
Непогода в Канаде / twitter.com/ryhar46

Сильный ветер и метели на юге канадской провинции Онтарио привели к двум массовым ДТП, в которых столкнулись около 100 машин.

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Первая авария произошла на шоссе рядом с городом Барри, там столкнулись около 70 транспортных средств. В результате ДТП никто серьезно не пострадал, однако 11 человек были доставлены в больницу, сообщает CTV News.

Второе ДТП проишло примерно в 70 км на север. Здесь в аварию попали 27 автомобилей. Также никто серьезно не пострадал.

Напомним, циклон "Океанис" принес с собой сильные снегопады в Грецию.

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Теги: #погода#Канада#ДТП
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