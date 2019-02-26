Из-за метелей в Канаде в массовых ДТП столкнулись около 100 автомобилей
В результате ДТП никто не пострадал.
Сильный ветер и метели на юге канадской провинции Онтарио привели к двум массовым ДТП, в которых столкнулись около 100 машин.
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Первая авария произошла на шоссе рядом с городом Барри, там столкнулись около 70 транспортных средств. В результате ДТП никто серьезно не пострадал, однако 11 человек были доставлены в больницу, сообщает CTV News.
Второе ДТП проишло примерно в 70 км на север. Здесь в аварию попали 27 автомобилей. Также никто серьезно не пострадал.
Multi vehicle pile up on #Hwy400 SB south of Mapleview #Barrie#PileUp#WinterStorm#WhiteOutpic.twitter.com/LYR8H9mlFt— Sgt Kerry Schmidt (@OPP_HSD) 25 февраля 2019 г.
Напомним, циклон "Океанис" принес с собой сильные снегопады в Грецию.
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