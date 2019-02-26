Жертвами непогоды в Италии стали четыре человека (видео)

09:34, 26 февраля 2019
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Дороги в ряде регионов затоплены, или завалены камнями и грязью после оползней.

Италию накрыл шторм / twitter.com/Ferrarella88
Италию накрыл шторм / twitter.com/Ferrarella88

По меньшей мере четыре человека погибли в результате непогоды в Италии.

Грецию накрыли снегопады

Люди погибли в городах Альвито и Гуидония. В Бари сильным порывом ветра выбросило на мель турецкое торговое судно. Пятнадцать членов экипажа были эвакуированы на вертолете. Состояние моряков нормальное, сообщает Euronews.

Большую часть страны 23 февраля накрыли ливни с грозами и шквальный ветер. Ветер вырывал деревья с корнями, срывал крыши домов и выбивал стекла. В центральных и южных районах Италии на небольших возвышенностях выпал снег. Возникли проблемы с транспортным сообщением. Дороги в ряде регионов затоплены, или завалены камнями и грязью после оползней.

Напомним, на север Мексики пришло сильное похолодание со снегопадами.

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Теги: #Италия#погода
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