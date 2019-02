Жертвами непогоды в Италии стали четыре человека (видео)

Дороги в ряде регионов затоплены, или завалены камнями и грязью после оползней.

Читайте также Грецию накрыли снегопады

Люди погибли в городах Альвито и Гуидония. В Бари сильным порывом ветра выбросило на мель турецкое торговое судно. Пятнадцать членов экипажа были эвакуированы на вертолете. Состояние моряков нормальное, сообщает Euronews.

Большую часть страны 23 февраля накрыли ливни с грозами и шквальный ветер. Ветер вырывал деревья с корнями, срывал крыши домов и выбивал стекла. В центральных и южных районах Италии на небольших возвышенностях выпал снег. Возникли проблемы с транспортным сообщением. Дороги в ряде регионов затоплены, или завалены камнями и грязью после оползней.

#Maltempo#Roma#23feb, da questa notte i #vigilidelfuoco hanno svolto oltre 200 interventi per i danni causati dal forte vento. Nella clip la rimozione di un grosso albero caduto in via Ulisse Aldrovandi nel quartiere Parioli pic.twitter.com/U0PXeIS3Lg