Жертвами непогоды в Италии стали четыре человека (видео)
Дороги в ряде регионов затоплены, или завалены камнями и грязью после оползней.
По меньшей мере четыре человека погибли в результате непогоды в Италии.
Люди погибли в городах Альвито и Гуидония. В Бари сильным порывом ветра выбросило на мель турецкое торговое судно. Пятнадцать членов экипажа были эвакуированы на вертолете. Состояние моряков нормальное, сообщает Euronews.
Большую часть страны 23 февраля накрыли ливни с грозами и шквальный ветер. Ветер вырывал деревья с корнями, срывал крыши домов и выбивал стекла. В центральных и южных районах Италии на небольших возвышенностях выпал снег. Возникли проблемы с транспортным сообщением. Дороги в ряде регионов затоплены, или завалены камнями и грязью после оползней.
#Maltempo#Roma#23feb, da questa notte i #vigilidelfuoco hanno svolto oltre 200 interventi per i danni causati dal forte vento. Nella clip la rimozione di un grosso albero caduto in via Ulisse Aldrovandi nel quartiere Parioli pic.twitter.com/U0PXeIS3Lg— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 23 февраля 2019 г.
Напомним, на север Мексики пришло сильное похолодание со снегопадами.
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