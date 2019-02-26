В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, днем температура до +3°

Вечером в столице до +2°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 26 февраля в Киеве пройдет снег с дождем, днем температура до +3°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный и северо-западный, до 6,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:51, а зайдет в 17:32.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, теплее всего будет на западе.

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