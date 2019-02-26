В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, на западе температура до +7° (карта)
Осадки ожидаются практически по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, теплее всего будет на западе.
Погода на неделю: в Украину придут дожди, мокрый снег и похолодание (карта)
Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают мокрый снег. Температура до +3°.
На западе Украины местами пройдет дождь. Температура до +7°.
В северных областях мокрый снег, температура до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура до +3°.
Согласно народному прогнозу, 26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+2°... -1°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... 0°
- Киев+3°... -1°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+6°... 0°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+3°... -2°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+3°... -3°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+6°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы+2°... +1°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
+ 2 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:44 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:46
Закат17:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
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