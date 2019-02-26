В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, на западе температура до +7° (карта)

08:00, 26 февраля 2019
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Осадки ожидаются практически по всей стране.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, теплее всего будет на западе.

Погода на неделю: в Украину придут дожди, мокрый снег и похолодание (карта)

Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают мокрый снег. Температура до +3°. 

На западе Украины местами пройдет дождь. Температура до +7°.

В северных областях мокрый снег, температура до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура до +3°.

Согласно народному прогнозу, 26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.

Прогноз на 16 февраля / УНИАН
Прогноз на 16 февраля / УНИАН

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Теги: #снег#погода
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