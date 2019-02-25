В Киеве завтра пройдет мокрый снег, днем температура до +3°
Вечером в столице до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 февраля в Киеве пройдет мокрый снег, днем температура до +3°.
Сильный ветер и снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный и северо-западный, до 6,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:51, а зайдет в 17:32.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, теплее всего будет на западе.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -1°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+6°... 0°
- Кировоград+4°... -1°
- Луганск0°... -1°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+6°... -1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... 0°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+1°... 0°
- Херсон+1°... -2°
- Хмельницкий+6°... -2°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+6°... +1°
- Черновцы+9°... +2°
Виргиния, США
+ 7 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+1 °
Влажность:26 %
Давление:746 мм
Ветер: 9.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:48
Закат17:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
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