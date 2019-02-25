Погода на завтра: Украину накроют дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

На западе температура до +7°.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, теплее всего будет на западе.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +3°.

На западе Украины местами пройдет дождь. Температура ночью до 0°, днем до +7°.

В северных областях мокрый снег, температура ночью до -1°, днем до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -1°, днем до +3°.

Согласно народному прогнозу, 26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.

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