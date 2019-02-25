Погода на завтра: Украину накроют дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
На западе температура до +7°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, теплее всего будет на западе.
Погода на неделю: в Украину придут дожди, мокрый снег и похолодание (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +3°.
На западе Украины местами пройдет дождь. Температура ночью до 0°, днем до +7°.
В северных областях мокрый снег, температура ночью до -1°, днем до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -1°, днем до +3°.
Согласно народному прогнозу, 26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 26 февраля
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Погода в Украине
- Винница+5°... -1°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+6°... 0°
- Кировоград+4°... -1°
- Луганск0°... -1°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+6°... -1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... 0°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+1°... 0°
- Херсон+1°... -2°
- Хмельницкий+6°... -2°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+6°... +1°
- Черновцы+9°... +2°
Виргиния, США
+ 7 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+1 °
Влажность:26 %
Давление:746 мм
Ветер: 9.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:48
Закат17:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
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