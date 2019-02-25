Погода на завтра: Украину накроют дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 25 февраля 2019
142
0

На западе температура до +7°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, теплее всего будет на западе.

Погода на неделю: в Украину придут дожди, мокрый снег и похолодание (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +3°. 

На западе Украины местами пройдет дождь. Температура ночью до 0°, днем до +7°.

В северных областях мокрый снег, температура ночью до -1°, днем до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -1°, днем до +3°.

Согласно народному прогнозу, 26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода
Читайте также
Сильный ветер и снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Сильный ветер и снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,9 В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,9
В Мексике выпал снег (видео) В Мексике выпал снег (видео)
Грецию накрыли снегопады Грецию накрыли снегопады
В Украине сегодня потеплеет, на востоке пройдет снег (карта) В Украине сегодня потеплеет, на востоке пройдет снег (карта)
В Италии в результате урагана погибло трое людей (видео) В Италии в результате урагана погибло трое людей (видео)
В Украину вернулись морозы: температура в некоторых областях опустится до -15º В Украину вернулись морозы: температура в некоторых областях опустится до -15º

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 7 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
26 %
746 мм
9.7 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять