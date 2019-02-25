Сильный ветер и снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Потепление в Украине ожидается с 4 марта.

Завтра в Украине ухудшится погода / УНИАН

Во вторник, 26 февраля, погода в Украине ухудшится: ожидаются снегопады и сильный ветер.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Что завтра, 26 февраля?

Ветер. Северо-западный, порывистый, до сильного, местами до 15-20 метров в секунду. Это много. Мокрый снег снова появится. Ожидается практически везде, лишь к западу и югу Украины дойдет аж вечером.

Там, где будет теплее, мокрый снег будет чередоваться с дождем или туманом", - пишет она.

Ближайшей ночью в Украине ожидается 0-3 градуса мороза, завтра днем 0-3 тепла. В западных областях ночью около нуля, днем +3...+7 градусов.

В Киеве завтра пройдет мокрый снег, местами дождь. Ночью от 1 тепла до 1 мороза, днем 0...+3 градуса.

По прогнозу Диденко, потепление в Украине ожидается с 4 марта.

Напомним, в первую половину недели в Украине будет держаться теплая погода с дождями и мокрым снегом, с пятницы ожидается похолодание.