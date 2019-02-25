Сильный ветер и снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Потепление в Украине ожидается с 4 марта.
Во вторник, 26 февраля, погода в Украине ухудшится: ожидаются снегопады и сильный ветер.
В Украине сегодня потеплеет, на востоке пройдет снег (карта)
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Что завтра, 26 февраля?
Ветер. Северо-западный, порывистый, до сильного, местами до 15-20 метров в секунду. Это много. Мокрый снег снова появится. Ожидается практически везде, лишь к западу и югу Украины дойдет аж вечером.
Там, где будет теплее, мокрый снег будет чередоваться с дождем или туманом", - пишет она.
Ближайшей ночью в Украине ожидается 0-3 градуса мороза, завтра днем 0-3 тепла. В западных областях ночью около нуля, днем +3...+7 градусов.
В Киеве завтра пройдет мокрый снег, местами дождь. Ночью от 1 тепла до 1 мороза, днем 0...+3 градуса.
По прогнозу Диденко, потепление в Украине ожидается с 4 марта.
Напомним, в первую половину недели в Украине будет держаться теплая погода с дождями и мокрым снегом, с пятницы ожидается похолодание.
Погода в Украине
- Винница+5°... -1°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+6°... 0°
- Кировоград+4°... -1°
- Луганск0°... -1°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+6°... -1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... 0°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+1°... 0°
- Херсон+1°... -2°
- Хмельницкий+6°... -2°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+6°... +1°
- Черновцы+9°... +2°
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