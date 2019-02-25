В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение произошло в провинции Сычуань.
В понедельник, 25 февраля, в уезде Жунсянь провинции Сычуань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,9.
В Чили произошло землетрясение магнитудой 4,5
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.
Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 29,48 градуса северной широты и 104,49 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 5 км.
Напомним, на западе Польши из-за сильного землетрясения на шахте "Рудна" произошло обрушение, 32 горняка оказались под завалами.
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