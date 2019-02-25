Погода на неделю: в Украину придут дожди, мокрый снег и похолодание (карта)
Похолодание в Украине ожидается с пятницы.
Согласно данным Погода УНИАН, в первую половину недели в Украине будет держаться теплая погода с дождями и мокрым снегом, с пятницы ожидается похолодание.
В понедельник в Украине практически без осадков. На западе до +9°, в остальных регионах до 0°...+6°.
Во вторник в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на западе днем до +7°.
Погода на среду: 27 февраля местами пройдет мокрый снег. Самая теплая погода будет на западе - до +5°. В остальных регионах до +1°...+4°.
В четверг практически без осадков. Ночью по стране температура -2°…+3°, днем на западе до +11°.
В пятницу в большинстве областей пройдут дожди и мокрый снег. Ночью на северо-востоке -9°, в остальных регионах до -7°.
2 и 3 марта в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на северо-востоке - до -11°, на остальной территории -10°…-4°. Днем температура по стране -5°...+3°. В воскресенье ночью на востоке до -8°, днем в Украине от -5° до +5°.
Народный прогноз погоды в Украине
25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.
В Украине сегодня потеплеет, на востоке пройдет снег (карта)
26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.
27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.
28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: кому идти вперед, а кому вспять повернуть.
1 марта в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.
2 марта лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.
3 марта можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или они мерцают, значит, быть ветру.
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Погода в Украине
- Винница+5°... 0°
- Днепр+2°... -1°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+8°... +1°
- Киев+6°... +1°
- Кировоград+3°... 0°
- Луганск0°... -1°
- Луцк+5°... -1°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+6°... -2°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+1°... -1°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий+6°... -2°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+6°... 0°
- Черновцы+9°... +1°
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