Погода на неделю: в Украину придут дожди, мокрый снег и похолодание (карта)

Похолодание в Украине ожидается с пятницы.

На этой неделе погода в Украине испортится / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в первую половину недели в Украине будет держаться теплая погода с дождями и мокрым снегом, с пятницы ожидается похолодание.

В понедельник в Украине практически без осадков. На западе до +9°, в остальных регионах до 0°...+6°.

Прогноз на 25 февраля / УНИАН

Во вторник в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на западе днем до +7°.

Прогноз на 26 февраля / УНИАН

Погода на среду: 27 февраля местами пройдет мокрый снег. Самая теплая погода будет на западе - до +5°. В остальных регионах до +1°...+4°.

Прогноз на 27 февраля / УНИАН

В четверг практически без осадков. Ночью по стране температура -2°…+3°, днем на западе до +11°.

Прогноз на 27 февраля / УНИАН

В пятницу в большинстве областей пройдут дожди и мокрый снег. Ночью на северо-востоке -9°, в остальных регионах до -7°.

Прогноз на 1 марта / УНИАН

2 и 3 марта в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на северо-востоке - до -11°, на остальной территории -10°…-4°. Днем температура по стране -5°...+3°. В воскресенье ночью на востоке до -8°, днем в Украине от -5° до +5°.

Прогноз на 2 марта / УНИАН

Прогноз на 3 марта / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.

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26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.

27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.

28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: кому идти вперед, а кому вспять повернуть.

1 марта в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.

2 марта лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.

3 марта можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или они мерцают, значит, быть ветру.

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