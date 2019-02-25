В Мексике выпал снег (видео)
В некоторых районах похолодало до -7 градусов.
На север Мексики пришло сильное похолодание со снегопадами.
Утренние морозы ожидаются в в северной, северо-западной и северо-восточной частях страны.
В соцсетях отмечают, что в некоторых районах было до -7°, а в летние месяцы там нагревается до +50°, и делятся в соцсетях делятся зимними пейзажами, передает Stormnews.
Vía @elkelonio:— Webcams de México (@webcamsdemexico) February 22, 2019
Nogales hoy pic.twitter.com/Tp6rdv3I2n
Напомним, три человека погибли в результате урагана в Италии.
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