В Мексике выпал снег (видео)

В некоторых районах похолодало до -7 градусов.

В Мексике выпал снег / twitter.com/webcamsdemexico

На север Мексики пришло сильное похолодание со снегопадами.

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Утренние морозы ожидаются в в северной, северо-западной и северо-восточной частях страны.

В соцсетях отмечают, что в некоторых районах было до -7°, а в летние месяцы там нагревается до +50°, и делятся в соцсетях делятся зимними пейзажами, передает Stormnews.

Напомним, три человека погибли в результате урагана в Италии.