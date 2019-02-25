В Мексике выпал снег (видео)

10:45, 25 февраля 2019
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В некоторых районах похолодало до -7 градусов.

В Мексике выпал снег / twitter.com/webcamsdemexico
В Мексике выпал снег / twitter.com/webcamsdemexico

На север Мексики пришло сильное похолодание со снегопадами.

Грецию накрыли снегопады

Утренние морозы ожидаются в в северной, северо-западной и северо-восточной частях страны.

В соцсетях отмечают, что в некоторых районах было до -7°, а в летние месяцы там нагревается до +50°, и делятся в соцсетях делятся зимними пейзажами, передает Stormnews.

Напомним, три человека погибли в результате урагана в Италии.

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Теги: #снег#Мексика
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