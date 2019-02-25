Грецию накрыли снегопады

Из-за снегопадов нарушено транспортное сообщение на севере и в центре страны.

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Циклон "Океанис" принес с собой сильные снегопады в Грецию.

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Температура воздуха упала сразу на 10-15 градусов по Цельсию, что совсем нетипично для Греции, передает Euronews.

Из-за снегопадов нарушено транспортное сообщение в северной и центральной частях страны. В аэропорту Салоников многие рейсы были отменены. А в горных районах закрытыми оказались ряд автотрасс.

В Эгейском море бушует штормовой ветер силой до 10 баллов по шкале Бофорта, что сказывается на паромном сообщении.

Напомним, один человек погиб, пятеро пропали без вести после того, как в штате Химачал-Прадеш на севере Индии произошел сход снежной лавины.