Грецию накрыли снегопады
Из-за снегопадов нарушено транспортное сообщение на севере и в центре страны.
Циклон "Океанис" принес с собой сильные снегопады в Грецию.
Лос-Анджелес ожидает сильнейший снегопад с 1962 года
Температура воздуха упала сразу на 10-15 градусов по Цельсию, что совсем нетипично для Греции, передает Euronews.
Из-за снегопадов нарушено транспортное сообщение в северной и центральной частях страны. В аэропорту Салоников многие рейсы были отменены. А в горных районах закрытыми оказались ряд автотрасс.
В Эгейском море бушует штормовой ветер силой до 10 баллов по шкале Бофорта, что сказывается на паромном сообщении.
Напомним, один человек погиб, пятеро пропали без вести после того, как в штате Химачал-Прадеш на севере Индии произошел сход снежной лавины.
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