В Киеве сегодня без осадков, температура до +5°

08:30, 25 февраля 2019
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Вечером в столице до +3°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 февраля в Киеве без осадков, температура до +5°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +3°. Ветер западный и северо-западный, до 7,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 17:26.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 февраля, в Украине практически без осадков, на западе до +8°.

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Теги: #Киев#погода
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