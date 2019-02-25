В Киеве сегодня без осадков, температура до +5°
Вечером в столице до +3°.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 февраля в Киеве без осадков, температура до +5°.
В Украине сегодня потеплеет, на востоке пройдет снег (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +3°. Ветер западный и северо-западный, до 7,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 17:26.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 февраля, в Украине практически без осадков, на западе до +8°.
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Погода в Украине
- Винница+5°... 0°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+5°... 0°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+4°... -1°
- Луганск+1°... -1°
- Луцк+5°... -1°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+6°... -2°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+1°... 0°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий+6°... -2°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+9°... +1°
Виргиния, США
+ 6 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:0 °
Влажность:27 %
Давление:747 мм
Ветер: 9.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:48
Закат17:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
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