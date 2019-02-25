В Киеве сегодня без осадков, температура до +5°

Вечером в столице до +3°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 февраля в Киеве без осадков, температура до +5°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +3°. Ветер западный и северо-западный, до 7,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 17:26.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 февраля, в Украине практически без осадков, на западе до +8°.

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