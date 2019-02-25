В Украине сегодня потеплеет, на востоке пройдет снег (карта)
На западе температура до +8°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 25 февраля, в Украине практически без осадков, на западе до +8°.
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На востоке пройдет снег, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +7°.
На западе Украины без осадков. Температура до +8°.
В северных областях пасмурно. Температура до +5°. В центре без осадков, температура до +6°.
Согласно народному прогнозу, 25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.
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Погода в Украине
- Винница+5°... 0°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+5°... 0°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+4°... -1°
- Луганск+1°... -1°
- Луцк+5°... -1°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+6°... -2°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+1°... 0°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий+6°... -2°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+9°... +1°
Виргиния, США
+ 7 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+2 °
Влажность:27 %
Давление:747 мм
Ветер: 9.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:48
Закат17:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
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