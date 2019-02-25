В Украине сегодня потеплеет, на востоке пройдет снег (карта)

На западе температура до +8°.

Сегодня в Украине потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 25 февраля, в Украине практически без осадков, на западе до +8°.

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На востоке пройдет снег, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +7°.

На западе Украины без осадков. Температура до +8°.

В северных областях пасмурно. Температура до +5°. В центре без осадков, температура до +6°.

Прогноз на 25 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.

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