Осадки и холод: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

16:54, 24 февраля 2019
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Украина окажется между двумя мощными атмосферными гигантами.

Иллюстрация Reuters
Иллюстрация Reuters

В Украине ожидается осложнение погодных условий: с юго-запада надвигается антициклон, а с севера — циклон.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

 "Украина окажется между этими мощными атмосферными гигантами. Антициклон будет выдавливать осадки и холод, а циклон будет сопротивляться", - написала она.

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"Поэтому у нас в результате этой борьбы ожидается порывистый ветер. А на Востоке и юго-востоке еще задержится немного снега. Однако, похоже, что антициклон победит. Потому что ветер ветром, а осадков все же не будет в большинстве областей. И тепла будет прибавляться", - написала синоптик.

По словам Диденко, в понедельник, 25 февраля, в Украине ожидается 3-8 градусов тепла, на востоке, северо-востоке, а также в Днепре и районах от 0 до +3 градусов. В Киеве понедельник будет сухим и сравнительно теплым, днем ​​ожидается 4-6 градусов тепла.

"Потепление, конечно, не может не радовать, но пока не расслабляемся. Февраль продолжается", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность.

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Теги: #погода#синоптик
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