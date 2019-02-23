В Италии в результате урагана погибло трое людей (видео)

17:56, 23 февраля 2019
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Кроме того, дерево упало на автомобиль, в котором находилась женщина с ребенком, в результате чего женщина получила травму головы, однако её жизни ничего не угрожает.

Иллюстрация \ REUTERS
Иллюстрация \ REUTERS

Три человека погибли в результате урагана в Италии.

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Об этом сообщает агентство ANSA. Сильные порывы ветра в ряде регионов Италии привели к падению деревьев и разрушениям.

Так, неподалёку от города Фрозиноне в населенном пункте Алвито, вероятно, из-за сильного ветра обрушилась стена дома, в результате чего погибли два человека.

Еще один человек получил тяжелые ранения близ Рима, когда на его автомобиль упало дерево. Позже он скончался в больнице от полученных травм.

Похожий инцидент произошел близ Неаполя. Дерево упало на автомобиль, в котором находилась женщина с ребенком. Женщина получила травму головы, однако её жизни ничего не угрожает. Ребенок серьезно не пострадал.

В соответствии с информацией, непогода бушует и в регионе Кампания. Там из-за ветра не работают школы и приостановлено сообщение с ближайшими островами. Чрезвычайные службы региона предостерегли, что непогода сохранится также в воскресенье.

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Теги: #Италия#ураган
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