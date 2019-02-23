Прогноз погоды на 24 февраля: холодно, но морозы спадут (карта)
В Киеве тоже будет солнечно, температура воздуха поднимется до -1...+1 градуса.
Погода в воскресенье, 24 февраля, в Украине будет солнечной и морозной. Правда, уже не будет так холодно, как в предыдущие дни, воздух постепенно будет прогреваться до отметки в 0 градусов.
Осадки по всей территории – маловероятны, снежную непогоду вытеснит антициклон, который на выходных поселился в Украине, пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
В Украину вернулись морозы: температура в некоторых областях опустится до-15º
Теплее всего будет в нескольких западных регионах. Там температурные отметки составят 0...+2 градусов. Говорится о Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях.
Холоднее всего, в свою очередь, будет в Крыму. Дневная температура на полуострове опустится до -1...-3 градусов.
Ветер с северного сменится на северо-западный и стихнет: 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве тоже будет солнечно, температура воздуха поднимется до -1...+1 градуса.
Прогноз погоды на воскресенье, 24 февраля, в городах Украины:
Ужгород – 0...+2
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – 0...+2
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...+1
Винница – 0...+2
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...+1
Симферополь – -1...-3
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – 0...-2
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – -1...+1
Донецк – -1...+1
Луганск – 0...-2
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
Погода в Украине
- Винница-3°... -6°
- Днепр-4°... -9°
- Донецк-3°... -10°
- Житомир-1°... -4°
- Запорожье-2°... -9°
- Ивано-Франковск-1°... -7°
- Киев-3°... -5°
- Кировоград-5°... -10°
- Луганск-4°... -11°
- Луцк0°... -4°
- Львов-2°... -6°
- Николаев-4°... -9°
- Одесса-4°... -9°
- Полтава-5°... -10°
- Ровно-2°... -5°
- Симферополь-4°... -8°
- Сумы-6°... -13°
- Тернополь-3°... -6°
- Харьков-5°... -15°
- Херсон-4°... -10°
- Хмельницкий-2°... -6°
- Черкассы-4°... -9°
- Чернигов-2°... -4°
- Черновцы-2°... -7°