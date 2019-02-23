Прогноз погоды на 24 февраля: холодно, но морозы спадут (карта)

В Киеве тоже будет солнечно, температура воздуха поднимется до -1...+1 градуса.

Погода завтра в Украине будет солнечной и морозной / фото Марина Григоренко

Погода в воскресенье, 24 февраля, в Украине будет солнечной и морозной. Правда, уже не будет так холодно, как в предыдущие дни, воздух постепенно будет прогреваться до отметки в 0 градусов.

Осадки по всей территории – маловероятны, снежную непогоду вытеснит антициклон, который на выходных поселился в Украине, пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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Теплее всего будет в нескольких западных регионах. Там температурные отметки составят 0...+2 градусов. Говорится о Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях.

Холоднее всего, в свою очередь, будет в Крыму. Дневная температура на полуострове опустится до -1...-3 градусов.

Ветер с северного сменится на северо-западный и стихнет: 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве тоже будет солнечно, температура воздуха поднимется до -1...+1 градуса.

Прогноз погоды на воскресенье, 24 февраля, в городах Украины:

Ужгород – 0...+2

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0...+2

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – 0...+2

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – -1...-3

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – 0...-2

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1...+1

Донецк – -1...+1

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1