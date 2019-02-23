В Украину вернулись морозы: температура в некоторых областях опустится до -15º
Во всех областях Украины осадков сегодня не ожидается.
Сегодня, 23 февраля, почти на территории Украины существенно похолодает, но осадков не ожидается.
Морозы до -18 и снегопады: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
По данным Укргидрометцентра, морознее всего сегодня будет в северных областях. Температура воздуха днем здесь будет колебаться от -5º до -7º, а ночью опустится до -15º.
В восточных областях немного теплее: -2º...-5º днем и -8º... -12º ночью.
На западе и юге Украины синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура воздуха днем -1º...- 5º, ночью до - 10º.
В столице сегодня без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура от - 3º до - 5º днем и от - 7º до - 9º ночью.
В Карпатах, по данным синоптиков, сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Как сообщал УНИАН, в первые недели марта синоптики еще обещают непродолжительное возвращение зимы со снегом и морозами.
Погода в Украине
- Винница-3°... -5°
- Днепр-4°... -9°
- Донецк-3°... -9°
- Житомир-2°... -4°
- Запорожье-3°... -8°
- Ивано-Франковск-1°... -7°
- Киев-3°... -4°
- Кировоград-6°... -9°
- Луганск-5°... -10°
- Луцк-1°... -5°
- Львов-2°... -6°
- Николаев-4°... -9°
- Одесса-4°... -8°
- Полтава-6°... -11°
- Ровно-2°... -6°
- Симферополь-4°... -8°
- Сумы-7°... -13°
- Тернополь-4°... -7°
- Харьков-5°... -16°
- Херсон-4°... -9°
- Хмельницкий-2°... -6°
- Черкассы-4°... -10°
- Чернигов-3°... -5°
- Черновцы-3°... -6°