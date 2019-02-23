В Украину вернулись морозы: температура в некоторых областях опустится до -15º

08:37, 23 февраля 2019
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Во всех областях Украины осадков сегодня не ожидается.

В Украину вернулись морозы / фото УНИАН
В Украину вернулись морозы / фото УНИАН

Сегодня, 23 февраля, почти на территории Украины существенно похолодает, но осадков не ожидается.

Морозы до -18 и снегопады: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

По данным Укргидрометцентра, морознее всего сегодня будет в северных областях. Температура воздуха днем здесь будет колебаться от -5º до -7º, а ночью опустится до -15º.

В восточных областях немного теплее: -2º...-5º днем и -8º... -12º ночью.

На западе и юге Украины синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура воздуха днем -1º...- 5º, ночью до - 10º.

В столице сегодня без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура от - 3º до - 5º днем и от - 7º до - 9º ночью.

Погода в Украине / карта Гидрометцентра
Погода в Украине / карта Гидрометцентра

В Карпатах, по данным синоптиков, сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщал УНИАН, в первые недели марта синоптики еще обещают непродолжительное возвращение зимы со снегом и морозами.

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Теги: #погода#морозы#непогода в Украине
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