В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла - СМИ
На данный момент информации о жертвах или разрушениях нет.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло сегодня на юге Эквадора вблизи границы с Перу.
Как сообщает Радио Свобода, на данный момент информации о жертвах или разрушениях нет.
Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился примерно в 115 километрах юго-восточнее города Палора, в провинции Морона-Сантьяго.
Подземные толчки ощущались и в столице Эквадора Кито и в прибрежном городе Гуаякиль.
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Президент Эквадора Ленин Морено заявил в Twitter, что подземные толчки возле города Макас, административного центра провинции Морона-Сантьяго, не нанесли "серьезного ущерба". По его словам, землетрясение "ощущалось по всей стране".
Отмечается, что 16 апреля 2016 года из-за землетрясения силой 7,8 балла, случившегося в центральной части эквадорского побережья, погибли более 700 человек, были разрушены несколько домов, а убытки оценили в более 3 млрд долларов.
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