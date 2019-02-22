В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла - СМИ

16:39, 22 февраля 2019
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На данный момент информации о жертвах или разрушениях нет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло сегодня на юге Эквадора вблизи границы с Перу.

Как сообщает Радио Свобода, на данный момент информации о жертвах или разрушениях нет.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился примерно в 115 километрах юго-восточнее города Палора, в провинции Морона-Сантьяго.

Подземные толчки ощущались и в столице Эквадора Кито и в прибрежном городе Гуаякиль.

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Президент Эквадора Ленин Морено заявил в Twitter, что подземные толчки возле города Макас, административного центра провинции Морона-Сантьяго, не нанесли "серьезного ущерба". По его словам, землетрясение "ощущалось по всей стране".

Отмечается, что 16 апреля 2016 года из-за землетрясения силой 7,8 балла, случившегося в центральной части эквадорского побережья, погибли более 700 человек, были разрушены несколько домов, а убытки оценили в более 3 млрд долларов.

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Теги: #землетрясение в Эквадоре
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